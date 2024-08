Die Digitalisierung schreitet auch in den Mannheimer Parkhäusern voran. In der Tiefgarage am Hauptbahnhof öffnet sich die Schranke beim Einfahren nun automatisch, ohne dass ein Kärtchen gezogen werden muss. Dabei wird das Kennzeichen erfasst, das später am Kassenautomaten einzugeben ist. Für einige Nutzer ist das noch gewöhnungsbedürftig.

Das Parkhaus unterhalb des Hauptbahnhofes ist modern ausgestattet. Rote und grüne Lämpchen leuchten in jeder Parkbucht von der Decke, je nachdem ob die Stellplätze besetzt