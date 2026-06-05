Im Jubiläumsjahr 2027 wird es wieder soweit sein: Frankenthal vergibt den Theaterpreis„Der Eckstein“. Das wurde im Kulturausschuss verkündet.

Gestartet ist der Wettbewerb 1997 als „Pfälzer Mundart-Theaterpreis.“ In der Neuausrichtung seit 2024 sieht die Verwaltung einen richtigen Schritt, weil es gelungen sei, „die Aufmerksamkeit verstärkt auf das vielfältige Theatergeschehen in der Region zu lenken“, heißt es in der vom Ausschuss für Bildung und Kultur einmütig gebilligten Vorlage.

Von einer Fachjury gekürt wird die beste Inszenierung eines eigenen oder adaptierten Stücks. Eingereicht werden können die Werke sowohl von Amateurbühnen als auch von professionellen Künstlern aus der Pfalz. Die Teilnehmer müssen ihre Produktion auf der Bühne des Theaters Alte Werkstatt (TAW), das mit der Stadt kooperiert, in Szene setzen. Erwünscht sind Stücke, die zeitgemäße Themen aufgreifen und einen Bezug zum Volkstheater haben, aber nicht zwingend in Mundart verfasst sein müssen. Der Preis der Jury ist mit 2500 Euro dotiert, der Publikumspreis mit 2000 Euro. Die Preisgelder werden von der Stiftung der Sparkasse Rhein-Haardt zur Verfügung gestellt. 2024 waren sowohl Publikums- als auch Jurypreis an das Speyerer Zimmertheater gegangen.