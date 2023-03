Auf dem Weg zu ihrer Dienststelle haben Beamte der Polizeiautobahnstation am Donnerstag in Ruchheim einen Tesla mit getönten Seitenscheiben kontrolliert und dabei im Handschuhfach einen Teleskopschlagstock gefunden. Der 41-jährige Fahrer habe ihn „ohne berechtigtes Interesse“ dabei gehabt. Den Beamten zufolge wurde der Schlagstock sichergestellt und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Bezüglich der getönten Scheiben ist nach Angaben der Polizei ein Mängelbericht ausgestellt worden, den der 41-Jährige innerhalb einer Frist nach dem Rückbau in den ordnungsgemäßen Zustand wieder bei der Polizei vorzeigen muss. Andernfalls werde der Betrieb des Fahrzeugs untersagt.