Immer wieder rufen Betrüger ältere Menschen an und geben sich am Telefon als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ aus. Dabei versuchen sie, die Senioren emotional unter Druck zu setzen, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Um Bürger vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, organisiert das Polizeipräsidium Ludwigshafen in Kooperation mit der Sparkasse Vorderpfalz gemeinsame Infostände. Ziel ist es einer Mitteilung des Präsidiums zufolge, ältere Menschen über gängige Betrugsmaschen aufzuklären und ihnen Tipps zu geben, wie sie sich bei sogenannten Schockanrufen verhalten sollen. Auch der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen ist bei den Aktionen vertreten.

Der nächste Infostand wird am Dienstag, 3. März, 9 bis 12 Uhr in der Filiale der Sparkasse Vorderpfalz in der Saarlandstraße 1 in Mundenheim angeboten. Auch Angehörige älterer Menschen sind dazu eingeladen, sich dort über Betrugsmaschen zu informieren. Die Präventionsexperten des Präsidiums haben zudem eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Rufnummer 0621 963-21177 kann man sich kostenlos informieren.