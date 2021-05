Um einen 44-jährigen Randalierer zu bändigen, setzte die Polizei am Mittwoch gegen 23 Uhr vor einem Anwesen in der Friedrich-Naumann-Straße (Oggersheim) eine Elektroschockpistole (Taser) ein. Anwohner hatt sich über den Mann beschwert, weil dieser lautstark in der Straße herumgeschrien habe. Die Polizei erteilte dem 44-Jährigen einen Platzverweis, dem er trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam. Bei der Festnahme wehrte er sich und schlug um sich. Dank des Taser-Einsatzes konnte der Randalierer gefesselt und zur Polizeiwache gebracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.