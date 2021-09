Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich ein 39-Jähriger verantworten. Am Sonntag randalierte er um 1.50 Uhr in einer Bar in der Mundenheimer Straße (Süd). Auch als die Polizei kam, verhielt sich der Mann weiter aggressiv. Auch auf der Dienststelle besserte sich sein Verhalten laut Polizei nicht. Er beleidigte die Polizisten mehrfach und verhielt sich unkooperativ. Als der 39-Jährige in Kampfhaltung auf die Polizisten losging, setzten die Beamten – nach vorausgehender Androhung – den Taser ein. So konnte der Mann unverletzt in Gewahrsam genommen werden.