Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Geschichte wird fortgeschrieben. Jahrzehntelang war der Hauptbahnhof Anlaufstelle für die Tänzer der Region. Als die Tanzschule Fornaçon ihre Pforten schloss, schien das Kapitel beendet. Doch jetzt haucht das Tanzzentrum Ludwigshafen den Räumen neues Leben ein.

„Coming soon!“, kündigt der Verein auf zwei Plakaten an der Milchglastür im Hauptbahnhof an. Das „soon“, also bald, ist nicht mehr lange hin, denn schon am 30.