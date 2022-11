Die von der aktuellen Krisensituation schwer gebeutelte Bedürftigenhilfe Tafel Ludwigshafen weist auf zwei Sonderaktionen im Dezember hin.

Im Globus-Markt Oggersheim geht es vom 5. bis 10. Dezember um Lebensmittelspenden. „Hier sprechen wir die Menschen an, um auf unsere Aktion ,Kauf eins mehr’ aufmerksam zu machen“, sagt Juergen Hundemer, Vorsitzender des Trägervereins Vehra. Kunden sollen bei ihrem Einkauf zusätzlich länger haltbare Lebensmittel (wie Mehl, Reis, Zucker, Nudeln) für die Tafel mitnehmen und am Tafel-Infostand am Globus-Eingang abgeben.

„Besonders vor Weihnachten sind haltbare Lebensmittel auch für unsere Tafelkunden sehr wichtig“, berichtet Hundemer. In den Vorjahren fielen derlei Sammelaktionen Corona zum Opfer. Das sei für die Tafel ein herber Verlust gewesen. Neben Spendeneinnahmen in bar fehlten Grundnahrungsmittel. Im Namen der vielen Bedürftigen und ihrer Familien appelliert Hundemer an alle Ludwigshafener, bei ihren Besorgungen „eins mehr zu kaufen“.

Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann die Lebensmittel bei der Tafel in der Bayreuther Straße 35 in West zwischen 9 und 13 Uhr abgeben. Dort gibt es ab sofort eine „Übergabeschleuse“ in Form eines roten Zelts. Lebensmittelspenden können kontaktlos hinterlegt werden.

Geschenke verpacken im Media-Markt

Für die Weihnachtsaktion im Media-Markt sucht die Tafel Menschen, die gerne Geschenke einpacken. Kunden können ihre dort gekauften Waren gegen eine Spende weihnachtlich verpacken lassen: an den Wochenenden 9./10., 16./17. und vom 19. bis 23. Dezember. Die Ehrenamtlichen arbeiten in Schichten mit mehreren Personen. „Durch Plexiglas-Abtrennungen sorgen wir für einen möglichst hohen Corona-Schutz“, versichert Hundemer. Interessierte können sich unter Telefon 0621 5917448 direkt bei der Tafel melden.

Die Tafel versorgt in Ludwigshafen jeden Monat rund 2000 Bedürftige, darunter knapp 900 Kinder, mit den nötigsten Lebensmitteln und Frischeprodukten. Der Ukraine-Krieg hat auch für die Tafel Folgen. „Mehr als 300 Menschen aus der Ukraine, in der Hauptsache Frauen und Kinder, sind auf unsere Hilfe angewiesen“, sagt Hundemer.

Über 100 ehrenamtliche Helfer sind für die Tafel an sechs Tagen in der Woche im Einsatz. „Wir suchen dringend weitere ehrenamtliche Fahrer und Beifahrer, aber auch Unterstützung beim Sortieren und Einräumen der Waren“, informiert Hundemer. Die Tafel ist seit 2005 das größte ehrenamtliche soziale Projekt in der Stadt.

Spendenkonto

Förderung des Ehrenamts e.V., Ludwigshafener Tafel, Sparda Bank Südwest, IBAN: DE67 5509 0500 0006 3619 00