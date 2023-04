Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Knapp 41.000 Kunden haben sich im Jahr 2021 bei der Tafel in West mit Lebensmitteln versorgt. Fast 500 mehr als im Vorjahr. Der Tafel-Chef bezeichnet die Ausgabestelle für Bedürftige daher als mittleren Wirtschaftsbetrieb. Dafür fordert er mehr Unterstützung. Steigende Kosten sprengen das Budget.

Vor 17 Jahren, am 9. Juni 2005, öffnete die Tafel in der Bayreuther Straße erstmals ihre Pforten. An jenem Frühsommertag wurden Lebensmittel an 27 Bedürftige ausgegeben. Daran