Digitale Ideen entwickeln und direkt in die Praxis umsetzen – genau das soll künftig in der freien Tüftelwerkstatt Tumo-Zentrum für Kinder und Jugendliche möglich werden.

Betrieben wird die Werkstatt vom Verein „Starkmacher“. Sie befindet sich im Mannheimer Mafinex-Technologiezentrum in der Glücksteinallee auf dem Lindenhof. Die Werkstatt ergänzt das bestehende Bildungsangebot um einen Bereich, in dem aus digitalen Konzepten konkrete Prototypen und kreative Anwendungen entstehen sollen. Experimentieren ist dabei ausdrücklich erwünscht.

Geplant sind freie Arbeitsinseln, Bereiche für Prototyping mit 3D-Druck, Lasertechnik und Elektronik sowie ein sogenanntes „Drone Lab“. Dort lernen Jugendliche, Drohnen zu bauen, zu programmieren und sicher zu fliegen.

„Ziel ist es, digitale Bildung stärker mit praktischem Arbeiten zu verbinden und dabei Problemlösekompetenz, Kreativität und technisches Verständnis zu fördern“, erklärt Christian Röser. Er ist Vorsitzender des Vereins „Starkmacher“, der seit 2006 Bildungs- und Jugendprojekte in Mannheim organisiert.

Eigene Ideen frei ausprobieren

Die Tüftelwerkstatt ergänzt das bestehende Angebot des Tumo-Zentrums Mannheim. Das kostenlose Bildungsprogramm richtet sich an Zwölf- bis 18-Jährige und bietet Zugang zu verschiedenen digitalen Lernfeldern – darunter Robotik, Programmierung, 3D-Modeling, Spieleentwicklung, Fotografie oder Musikproduktion. Die Jugendlichen besuchen das Zentrum zwei Mal pro Woche und vertiefen ihre Kenntnisse in Workshops und sogenannten „Learning Labs“ gemeinsam mit Coaches aus Praxis, Wissenschaft und Kreativwirtschaft.

Laut Christian Röser zeigt sich im Alltag des Zentrums immer wieder, dass Jugendliche besonders dann motiviert arbeiten, wenn sie eigene Ideen frei ausprobieren können. „Die Kids sind fasziniert von Computern und Software. Sie haben aber auch viel Tatendrang“, erläutert er. Bisher habe dafür jedoch häufig die technische Ausstattung gefehlt.

Kreatives Arbeiten auch für benachteiligte Kinder

Die neue Werkstatt soll diese Lücke nun schließen und digitale Konzepte in reale Projekte übersetzen. „Wir starten erst einmal ganz klein, dann erfolgt nach und nach der weitere Ausbau“, sagt Röser weiter. So könne man die Spannung und Begeisterung der jungen Menschen erhalten.

Die Angebote des Tumo-Zentrums sollen bewusst niederschwellig bleiben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, teilnehmen können auch Jugendliche außerhalb des Tumo-Programms. Besonders wichtig sei dabei Bildungsgerechtigkeit: Auch junge Menschen aus sozial oder wirtschaftlich benachteiligten Familien sollen Zugang zu Technik und kreativem Arbeiten erhalten.

Unterstützt wird das Projekt „Tüftelwerkstatt“ unter anderem mit einer Spende über 12.000 Euro der Mannheimer Niederlassung von Mercedes-Benz, die kürzlich bei der Jubiläumsfeier „140 Jahre Innovation – 120 Jahre Mercedes-Benz-Niederlassung Mannheim“ übergeben wurde.

Info

Der Verein „Starkmacher“ ist ein gemeinnütziger Träger der freien Jugendhilfe. Er engagiert sich vor allem in den Bereichen digitale Bildung, gesellschaftliche Teilhabe und kreative Lernangebote für junge Menschen. Nach eigenen Angaben verfolgt der Verein einen potenzialorientierten Ansatz: Kinder und Jugendliche sollen unabhängig von ihrer Herkunft oder dem Bildungsweg ihre Fähigkeiten entdecken und weiterentwickeln können.