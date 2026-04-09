Seit Donnerstagvormittag wird eine 42-jährige Frau aus Ludwigshafen vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ sie gegen 10 Uhr ein Krankenhaus in der Semmelweisstraße und wurde zuletzt in dessen Umgebung gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur, dunkle Haut und lange dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden sind. Zuletzt trug sie ein rotes T-Shirt mit schwarzen Blumen, eine kurze helle Jacke und ein weißes Halstuch. Ein Foto findet sich unter https://s.rlp.de/5pqvpDf. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 23312 entgegen. Wer die Frau sieht, sollte sie im Blick behalten und die Polizei über den Notruf 110 informieren.