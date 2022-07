Nach zwei Jahren Pause kehrt das Straßentheaterfestival nach Ludwigshafen zurück: 14 Ensembles werden ab Freitag, 29. Juli vier Plätze in der Innenstadt bespielen.

Das Festival war seit mehr als 20 Jahren einer der Höhepunkte im Ludwigshafener Kultursommer. Weit über die Stadt hinaus rechte die Anziehungskraft der drei Theatertage und das Publikum kam auch von weiter weg. Vorteil ist nämlich: Es liegt alles relativ nahe beisammen.

Dieses mal habe man das Festival etwas kompakter organisiert, teilt das Kulturbüro der Stadt mit, das die Veranstaltung organisiert. Vier Plätze werden bespielt: Der Europaplatz (vor der Kreisverwaltung), der Bürgerhof an der Volkshochschule, der Platz der Deutschen Einheit an der Rheingalerie. und beim Kulturzentrum Das Haus der Karl Kornmann Platz.

Fantasievolle Namen

Im Gegensatz zu früheren Festivals scheint es diesmal laut Programm keine Walking Acts in der Fußgängerzone zu geben. Dafür gibt es einen feststehenden Ablauf. Die bespielten Plätze haben fantasievolle Namen bekommen: Der Europaplatz wird zur „Oase des Glücks“ voller Farben, Lieder, Rhythmen und Emotionen, versprechen die Veranstalter. Auf dem Bürgerhof soll es einen „Comedy Club“ geben. Auf der „schrägsten“ Bühne des Festivals sollen Künstler dort die Zuschauer mit Clownerien und Slapstick unterhalten.

Als „Wettkampfarena“ soll der Platz der Deutschen Einheit an der Rheingalerie dienen. Her werden besonders spektakuläre akrobatische Ensembles auftreten und die Zuschauer mit Wagemut, Kraft und Geschicklichkeit verblüffen. Der Karl Kornmann Platz am Kulturzentrum Das Haus ist als „Festivalzentrum“ ausgewiesen. Hier soll es einen Mix aus Musik und Theater geben.

Aufruf gegen den Krieg

Den Auftakt des diesjährigen Programm gestaltet am Freitag, 29. Juli, 17 Uhr, das französische Ensemble Cie Dyptik mit seiner neuen Produktion „Mirage (A Day of Celebration)“ auf dem Europaplatz. Das Tanzstück spielt in einem Flüchtlingslager im Westjordanland, wo die Menschen mit einem traditionellen Tanz Ungerechtigkeiten und Gewalt anprangern. Das Stück ist ein Aufruf zur Vereinigung und Liebe, gegen das Absurde des Krieges.

Der Abschluss des Festivals ist am Sonntag, 31. Juli ab 17.30 Uhr mit der israelischen Hip-Hopperin J. Lamotta.

Kunststücke auf dem Einrad

Ein Festival-im-Festival ist das Queer-Bow-Fest auf dem Karl-Kornmann-Platz. Genderqueere Musizierende machen elektronische Musik, Rap, und treten als Singer/Songwriter auf. Mit dabei sind: Freitag, 18 Uhr ZENA Kollektiv, Samstag ab 17 Uhr Satarii, Leopold und noch mal das ZENA Kollektiv.

Am Europaplatz treten auf die Joshua Monten Dance Companie (Schweiz) mit „Pursuit of Happiness“ und Cie Dyptik (Frankreich) mit „Mirage – A Day of Celebration“. Zum Comedy Club am Bürgerhof kommt Syporcircus mit The Oulala, in Gestalt von Sylvain Pomme, der verblüffende Kunststücke mit Diablos und einem drei Meter hohen Einrad vorführt. Die Compagnie Balancetoi aus Belgien sind drei Absolventen der Zirkusschule Granada, die Luftakrobatik, Schlappseil und Jonglieren kombinieren. Ebenfalls aus Belgien kommt Sitting Duck, zwei tolpatschige Barkeeper. Die Wettkampfarena am Platz der Deutschen Einheit bespielt die Compagnie Zania aus Frankreich in Gestalt von zwei „Großmüttern“, die allerlei Akrobatik zeigen. „Gravity and other Myths“ aus Australien spielen mit und gegen die Schwerkraft und gehen an ihre körperlichen Grenzen. Tangaj Collective sind drei Frauen aus Rumänien, die am Abend eine beeindruckende Multimedia Performance auf Rollschuhen zeigen, zusammen mit eigens komponierter Musik und Visuals.

Gegen alle Konventionen

Zum Karl Kornmann Platz kommt das belgische Theater Stap und zeigt mit seinem „Spektakel der Halben und der Ganzen“, eine bizarre Welt der Unvollkommenheit, gegen alle Konventionen. Mit zwei Programmen kommen Muzikanty aus Polen. „Sons of Musitron“ am Abend wird ein Spektakel mit Pyrotechnik und Lasershow. Mittags sind zwei Männer unterwegs mit einem Wohnwagen und sie stellen Fest: Das Bier ist alle. Wie sie sich dann behelfen wird unterhaltsam.

Info

Programme sind im Kulturbüro der Stadt Ludwigshafen, bei der Tourist-Information Ludwigshafen, beim Bürgerservice und in den Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz erhältlich, telefonisch bestellbar unter 0621 504-2888 und als Download unter www.ludwigshafen.de verfügbar. Der Eintritt ist frei, Buttons und Sitzkartons können gekauft werden. Das Internationale Straßentheaterfestival wird von der Sparkasse Vorderpfalz und dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt. Termin: Freitag, 29. Juli, und Samstag ab 15.30 Uhr und Sonntag, 31. Juli ab 11 Uhr. Eröffnung Freitag, 29. Juli, 17 Uhr, Europaplatz, Abschluss: Sonntag, 31. Juli, 17.30 Uhr, Karl Kornmann Platz