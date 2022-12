Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vorderpfalz schüttet Erträge und Spenden in Höhe von 180.191,80 Euro aus. Unterstützt werden den Verantwortlichen zufolge 57 Vereine und Organisationen.Zu den regionalen Spendenempfängern in Ludwigshafen zählen demzufolge unter anderem: die Streetdocs, das Tierheim, der Deutsche Kinderschutzbund, die Stadtbibliothek, das Carl-Bosch-Gymnasium, das Kinderheim St. Annastift, SKFM Ludwigshafen, der Ruderverein, die Lebenshilfe und auch der ASB Ludwigshafen. Darüber hinaus habe das Kuratorium der Stiftergemeinschaft beschlossen, die von der Sparkasse Vorderpfalz eingebrachten Stammkapitalerträge in diesem Jahr der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt und der Lebenshilfe Ludwigshafen zukommen zu lassen.

Die Stiftergemeinschaft ist eine Plattform für Sparkassenkunden, um ihre eigene, persönliche Stiftung zu gründen. Sie besteht aus individuellen Namens- oder Themenstiftungen die bereits zu Lebzeiten oder erst nach dem Tod gegründet wurden um gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Institutionen zu unterstützten. Ziel der Stifter sei es, das gesellschaftliche Leben nachhaltig zu fördern. Weitere Informationen gibt es unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftergemeinschaft im Internet.