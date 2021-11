„Was Biontech kann, müsste die BASF schon lange können“, schreiben die Grünen im Rat in einer Pressemitteilung. Es geht um die Steuerschätzungen für die Stadt Mainz. Sie erlauben es der Landeshauptstadt laut Grünen, die mit Ludwigshafen vergleichbaren Schulden von etwa 1,3 Milliarden Euro in zwei Jahren abzubauen. Dazu sagt Co-Fraktionsvorsitzende Monika Kleinschnitger: „Biontech und Mainz machen deutlich, dass ein ertragreiches Unternehmen am Ort ausreichen kann, um eine rheinland-pfälzische Großstadt aus den Schulden zu holen.“ Die BASF werde schwer erklären können, warum ihre Steuerzahlungen in Ludwigshafen nur einen Bruchteil der Summe erreichen, die Biontech in Mainz zahlt. Weil Biontech nicht nur am Hauptsitz Steuern zahle, sondern auch an den Produktionsstandorten, könne Idar-Oberstein – mit knapp 500 Biontech-Beschäftigten – mit mehr Gewerbesteuern rechnen als die Stadt Ludwigshafen mit mehr als 30.000 BASF-Mitarbeitern.