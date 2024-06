In ihrer konstituierenden Sitzung hat die SPD-Stadtratsfraktion (13 Mandate) David Guthier (34) einstimmig als Fraktionsvorsitzenden bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden ebenfalls jeweils einstimmig Julia May, Sylvia Weiler sowie Frank Meier gewählt. Fraktionsgeschäftsführer bleibt Holger Scharff. „Wir werden weiterhin entschlossen an der Entwicklung Ludwigshafens mitarbeiten. Im Zentrum steht für uns dabei die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“, sagte Guthier. „Inhaltliche Kernpunkte sind der Einsatz für bessere Bedingungen in unseren Schulen und die Schaffung von mehr Kitaplätzen“, erklärte Guthier. „Daneben setzen wir auch weiterhin auf soziale Wohnungsbaupolitik für bezahlbare Mieten und eine gute kommunale Daseinsfürsorge mit dem Erhalt der städtischen Tochtergesellschaften.“ Die erste Sitzung des neuen Stadtrats (60 Mitglieder) ist am 8. Juli.