Die Ludwigshafener sollen das fürs Wochenende angekündigte warme und sonnige Wetter auch auf der Parkinsel genießen können. Denn der Stadtpark soll am Freitagmittag – etwa ab 12 Uhr – wieder geöffnet werden. Wegen des Hochwassers war der Park Ende Januar gesperrt worden. Der Grund: Der Boden war aufgeweicht und die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet. Sechs Mitarbeiter des Bereichs Grünflächen sind seit Donnerstagmorgen vor Ort, um genau das zu überprüfen, teilt die Stadt mit. Die Kontrolle sei jetzt erst möglich, da die Böden nach den tiefen Temperaturen in der Vorwoche wieder aufgetaut seien. Jetzt werde geprüft, ob es am Fuß der Bäume im Boden Dehnungsrisse gibt. Diese treten auf, wenn das Wasser Erdbestandteile herausgewaschen hat und der Baum durch Wind und Schwerkraft wackelt, informiert die Stadt. Außerdem verschaffen sich die Baumkontrolleure einen Überblick über das Gesamtbild des Bestands und achten unter anderem darauf, ob sich Bäume nach dem Hochwasser schräg gestellt haben. Eventuell erforderliche Arbeiten zur Sicherung der Bäume sollen bis Freitagmittag abgeschlossen sein.