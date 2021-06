Die Stadt Ludwigshafen will eine Straße oder einen Platz nach dem BASF-Gründer Friedrich Engelhorn benennen. Es gebe bereits einen konkreten Vorschlag, die Abstimmung mit der Friedrich-Engelhorn-Stiftung laufe noch, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag im Stadtrat, ohne weitere Details zu nennen. Eine Initiative der CDU, in Ludwigshafen an Engelhorn zu erinnern, habe sich damit erledigt. Die Christdemokraten hatten ihren Vorstoß damit begründet, dass seit dem Abriss des Friedrich-Engelhorn-Hochhauses der BASF im Jahre 2014 nichts mehr an den Firmengründer erinnere. Der Unternehmer hatte 1865 die Badische Anilin- & Soda-Fabrik gegründet und damit den Grundstein für den in Ludwigshafen ansässigen Weltkonzern gelegt. Am 17. Juli hätte er 200. Geburtstag.