Die Planung für die Bebauung des Pfalzwerkeareals in der Kurfürstenstraße im Stadtteil Süd schreitet weiter voran. Die Stadtverwaltung sieht die Anregungen von Anwohnern ausreichend berücksichtigt und weist weitere Einwände gegen den Bebauungsplan zurück.

Die Pfalzwerke werden in einen Neubau an der Wredestraße in der Innenstadt umziehen und haben deshalb ihren bisherigen Unternehmenssitz in Süd verkauft. Ein Investor plant