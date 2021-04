Aufgrund anhaltend hoher Corona-Infektionen verschärft die Stadt Ludwigshafen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Wie die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag informierte, wird eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die Fernunterricht an weiterführenden Schulen und Berufsschulen sowie den Notbetrieb von Kindertagesstätten ab Montag, 19. April, vorsieht. Ab Donnerstag, 15. April, Mitternacht, gilt eine Corona-Testpflicht für den Besuch von Friseuren, Fahrschulen und beim außerschulischen Musikunterricht. Nur mit negativem Test können die Angebote wahrgenommen werden. Mitfahrer in privaten Kraftfahrzeugen aus verschiedenen Haushalten, müssen eine medizinische Maske tragen. Die Maskenpflicht gilt nicht für die Fahrer. Außerdem hat die Stadt die Schließung von Buchhandlungen, Baumärkten, Blumenläden und Gärtnereien für den Kundenverkehr verfügt. Auf dieses Vorgehen haben sich die Stadt und das Land Rheinland-Pfalz verständigt. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen bleiben weiter bestehen, die Verweilverbote am Wochenende entfallen jedoch aus rechtlichen Gründen. Die neue Allgemeinverfügung gilt zunächst bis 25. April. Die Einschränkungen werden erst wieder rückgängig gemacht, wenn der Inzidenzwert in Ludwigshafen sieben Tage lang unterhalb der 200er-Marke liegt. Am Mittwochnachmittag lag dieser Wert bei 227 – er beschreibt die Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner. Ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) appellierte an die Bevölkerung „Es geht um Leben und Tod. Halten Sie sich an die Regeln! Jeder ist verantwortlich: für sich selbst und seine Mitmenschen. Nutzen Sie die Testangebote! Und: Lassen Sie sich impfen!“