Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es ist unrichtig, dass in den Schulen Luftfilter fehlen“, sagt die Stadtverwaltung und reagiert damit auf einen RHEINPFALZ-Bericht, in dem ein Vater der Stadt als Schulträger vorwarf, dass sie in dieser Krise einen „miserablen Job“ macht.

„Lediglich in Räumen, in denen die Lüftungsvorgaben nicht ausreichend umsetzbar sind, können mobile Luftreinigungsgeräte zum Einsatz kommen“, teilte die Stadt