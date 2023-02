Wegen des angekündigten ganztägigen Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch aufgerufen hat, kommt es an diesem Tag voraussichtlich insgesamt zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen der Ludwigshafener Stadtverwaltung. „Alle Bereiche können betroffen sein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kindertagesstätten der Stadt Ludwigshafen bleiben am 15. Februar demzufolge geschlossen, eine Betreuung der Kinder sei an diesem Tag nicht möglich. Über mögliche Einschränkungen informiert die Stadtverwaltung auch auf www.ludwigshafen.de.