Die Homepage der Stadt Ludwigshafen ist wieder aufrufbar. Am Mittwochmorgen war das stundenlang nicht möglich

[aktualisiert: 16:07 Uhr] Die Homepage der Stadtverwaltung Ludwigshafen war ab Mittwochmorgen für längere Zeit nicht aufrufbar. „Es handelt sich definitiv um keinen Angriff auf das städtische Netz“, hieß es aus dem Rathaus. Der Verwaltung sei das Problem seit dem Morgen bekannt gewesen, danach sei mit Hochdruck daran gearbeitet, es zu lösen, was gegen 16 Uhr gelang. „Der technische Fehler ist behoben. Die städtische Website ist wieder online“, so eine Stadtsprecherin. Vermutlich wurden abgelaufene Zertifikate für die Software nicht verlängert. Bestätigt hat die Verwaltung das nicht.

Diese Information erscheint aktuell auf dem Bildschirm, wenn man im Netz die städtische Homepage aufrufen will. Foto: Steffen Gierescher

Wer am Morgen www.ludwigshafen.de aufrief, sah auf dem Bildschirm nur ein rotes Dreieck mit weißem Ausrufezeichen, darunter die Info: „Ihre Verbindung ist nicht privat.“ Und weiter: „Angreifer versuchen möglicherweise Ihre Informationen von ludwigshafen.de zu stehlen (z. B. Kennwörter, Nachrichten oder Kreditkarten).“

Cyberattacke Anfang November

Anfang November gab es einen Hackerangriff auf die Stadtverwaltung. Wer hinter der Cyberattacke steckt, ist bis heute unklar. Die 3700 Endgeräte der Stadt mussten wegen des Cyberalarms am 6. November ausgeschaltet und durften nicht mehr genutzt werden. Die Verantwortlichen zogen quasi den Stecker, um Schlimmeres zu verhindern. Die Website der Stadt war daraufhin vorübergehend vom Netz genommen und durch eine reine Notseite ersetzt worden, auf der es Informationen zur Abschaltung gab. Weite Teile der Stadtverwaltung wurden dadurch lahmgelegt. Laut Verwaltung wurden keine Daten von Bürgern gestohlen. Es dauerte mehrere Wochen, bis die IT-Infrastruktur wieder schrittweise in Betrieb ging.

Das sagte damals ein Cyber-Experte zu den möglichen Hintergründen.