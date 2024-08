Das Messemagazin zur Ludwigshafener Ausbildungs- und Studienmesse „Sprungbrett“ ist druckfrisch erschienen und ab sofort kostenlos bei der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1 abholbar. Dies geht aus einer Mitteilung der Veranstalter hervor. Die Messe findet am 27. und 28. September jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle statt. Der Eintritt ist frei.

Mit einem Branchenverzeichnis, detaillierten Informationen zu sämtlichen Ausstellern, dem komplettem Rahmenprogramm und Standplan ist die Broschüre ein ideales Hilfsmittel zur Vor- und Nachbereitung sowie hilfreicher Begleiter beim Messebesuch.

Das Messemagazin kann auch kostenfrei per E-Mail an info@sprungbrett-lu.de bestellt werden. Umfassende Informationen zur Messe sind auch auf der Website www.sprungbrett-lu.de zusammengestellt.