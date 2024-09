Die Sparkasse Vorderpfalz wird auch dieses Jahr auf der „Sprungbrett“-Messe in der Eberthalle vertreten sein, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Einblick in Ausbildung, Studium und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten. Die Messe findet am 27. und 28. September statt.

Die Sparkasse Vorderpfalz bietet jährlich bis zu 25 Ausbildungsplätze für Bankkaufleute (Voll- oder Teilzeit) mit optionaler Zusatzqualifikation Allfinanz sowie Studienplätze für Bachelor of Arts BWL Bank/BWL Finanzdienstleistung. Die Bewerber erhalten dabei einen umfassenden Einblick in verschiedene bankfachliche Kompetenzen wie Vermögensbildung, Vorsorge, Kreditgeschäft, Bau- und Unternehmensfinanzierung.

Tanja Schulz, Ausbildungsleiterin der Sparkasse Vorderpfalz, lädt Interessierte ein, sich auf der »Sprungbrett«-Messe über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Foto: Sparkasse

Tanja Schulz, Ausbildungsleiterin der Sparkasse Vorderpfalz, betont die Bedeutung von Digitalisierung und mobilem Banking für das moderne Arbeitsumfeld in der Kundenberatung und somit auch für die Ausbildung. Neben digitalen Kompetenzen stehen bei der Ausbildung auch Beratungs- und kommunikative Fähigkeiten im Fokus. Die Übernahmechancen nach der Ausbildung bei der Sparkasse Vorderpfalz sind hoch. „Unsere Ausbildung ist praxisnah und kundenorientiert. Wir vermitteln nicht nur bankfachliche Kompetenzen, sondern legen auch großen Wert auf persönliche Fähigkeiten wie Freundlichkeit, Engagement und Kundenorientierung“, erklärt Schulz.

Abitur nicht zwingend erforderlich

Anders als bei vielen anderen Unternehmen ist das Abitur bei der Sparkasse Vorderpfalz keine Voraussetzung für eine Ausbildung als Bankkaufmann oder Bankkauffrau. Auch Bewerber mit einem mittleren Bildungsabschluss, einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Ausbildungs- oder Studienabbrecher haben gute Chancen, angenommen zu werden. Entscheidend sind hohe Motivation und Persönlichkeit. Schulz betont: „Wir bewerten nicht ausschließlich schulische Leistungen, sondern legen großen Wert auf Motivation und Persönlichkeit. Eine offene, kommunikative Art und ein freundliches Auftreten sind uns sehr wichtig, da es letztendlich darum geht, unseren Kunden eine vertrauensvolle Beratung zu bieten.“

Persönliche Beratung

Besucher der „Sprungbrett“-Messe haben am Stand der Sparkasse die Möglichkeit, persönlich mit Auszubildenden und Ausbildern zu sprechen und einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Ausbildungsberufe zu erhalten. Fragen rund um die Ausbildungsmöglichkeiten werden aus erster Hand beantwortet. Zusätzliche Informationen und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung finden Interessierte auf der Website www.sparkasse-vorderpfalz.de/ausbildung.