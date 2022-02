Statt im Herbst soll die Ausbildungs- und Studienmesse „Sprungbrett“ in diesem Jahr schon am 10. und 11. Juni stattfinden. Ein Grund dafür ist die Pandemie.

Die Erfahrungen des vergangenen Jahres hätten gezeigt, dass es wegen der geringeren Pandemie-Dynamik in den Sommermonaten dann eine höhere Planungssicherheit gebe, heißt es von der veranstaltenden Marketinggesellschaft Lukom. Mit sinkenden Infektionszahlen falle den Menschen die Entscheidung für einen Messe-Besuch leichter. Auch seien dann die Rahmenbedingungen für eine solche Messe einfacher. Außerdem würden die Schüler so schon vor den Sommerferien „mit umfangreichen Angeboten zur Planung ihres Einstiegs in die Berufswelt“ versorgt.

Wichtig für Berufsorientierung

„Da auch im laufenden Schuljahr das Angebot zur persönlichen Berufsorientierung für Schüler pandemiebedingt noch sehr eingeschränkt war, könnten viele Schulen den Messebesuch als Informationsveranstaltung zur Berufsorientierung nutzen“, sagt Sprungbrett-Projektleiterin Corinne Hoffmann. Außerdem hätten ausstellende Betriebe mit dem Messetermin im Frühjahr eine ideale Gelegenheit, für freie Ausbildungsplätze noch in diesem Spätjahr zu werben.

Im vergangenen Jahr fand die „Sprungbrett“ erstmals im Hybrid-Format statt, also teils vor Ort, teils im Internet. Auch das war der Corona-Pandemie geschuldet.