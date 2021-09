„Die Ludwigshafener Ausbildungs- und Studienmesse Sprungbrett war ein Erfolg.“ Dieses Fazit zieht die Marketing-Gesellschaft Lukom und spricht von insgesamt 2500 Besuchern, die sich am Wochenende in der Friedrich-Ebert-Halle über die Angebote der ausstellenden Firmen und Institutionen informiert haben. „Wir waren uns bewusst, dass die Besucherzahlen bedingt durch die 2G+ Regel in diesem Jahr nicht so hoch ausfallen werden“, sagt Christoph Keimes, Geschäftsführer der Lukom. Die genaue Auswertung des erstmals parallel angebotenen digitalen Messeformates stehe allerdings noch aus. Direkt zu Messebeginn am Freitagvormittag hatten sich Keimes zufolge bereits zahlreiche Avatare der Teilnehmer in den Räumlichkeiten des virtuellen Pfalzbaus getummelt und sich über die digitalen Messeangebote zur Studien- und Berufswahl informiert.