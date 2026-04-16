In der Landesliga Ost erwartet die FG 08 Mutterstadt den ASV Fußgönheim. Die Tabellennachbarn haben vor dem Saisonfinale mit ihren ganz individuellen Problemen zu kämpfen.

In der Landesliga Ost steht ein richtungsweisendes Nachbarschaftsduell an, wenn sich am Sonntag, 14.30 Uhr, die FG 08 Mutterstadt und Aufsteiger ASV Fußgönheim gegenüberstehen. Die Mutterstadter haben am vorigen Wochenende mit dem 2:2 in Billigheim-Ingenheim einen wichtigen Zähler geholt. „Uns sind zwar vor den Gegentoren unnötige Fehler unterlaufen, aber die Mannschaft hat zweimal einen Rückstand ausgeglichen und Moral bewiesen“, sagt Trainer Marco Malizia. Außerdem sei das Team fit. Es habe nach der Roten Karte für Torwart Joshua Geist für ein Handspiel außerhalb des Strafraums inklusive Nachspielzeit fast 40 Minuten in Unterzahl agiert und dabei kaum klare Chancen des TSV zugelassen. Zum Glück saß mit Felix Schmidt ein Torhüter auf der Bank, der eingewechselt werden konnte. Das war in dieser Runde nicht immer der Fall.

„Mich freut besonders, dass die Jungs läuferisch und mental über Grenzen gegangen sind, jeder für den anderen gekämpft hat“, freut sich Malizia. Der Coach hat registriert, dass sich der Kader merklich füllt. „Seit langer Zeit hatten wir mal wieder 18 Akteure zur Verfügung. Wenn Vitorio Parrotta sowie Georgios Koskeridis zurückkehren, wird es noch besser“, verdeutlicht der Coach. Seinen Angaben zufolge wird Offensivallrounder Simon Schneider zum Saisonende ausscheiden. Der 30-Jährige war wie kaum ein Zweiter vom Verletzungspech gebeutelt und beendet seine Laufbahn. Ergänzungsspieler Lennon Stanley (24), der nie in der Startelf stand, wechselt zu 08 Haßloch.

Neuer Co-Trainer kommt

Geklärt ist inzwischen auch die Nachfolge von Co-Trainer Dominik Weber. Für ihn kommt Marc Erbach, der aktuell noch den MTSV Beindersheim coacht. „Ich kenne Marc aus Edigheimer Zeiten. Er passt gut ins Profil, hat in Beindersheim etliches bewegt und aus wenig viel gemacht“, berichtet Malizia. Die beiden haben sich immer wieder mal gesehen und gehörten einer Gruppe an, die an Sylvester gemeinsam zum Frühstücken war. Der 38-jährige Erbach war einst ein exzellenter Stürmer und führte Beindersheim in die A-Klasse. Malizia hingegen absolvierte diese Woche einen Trainer-Lehrgang für den B-Schein und wurde von Weber im Training vertreten. Im Mai ist Prüfung.

Die 0:3-Niederlage auf eigenem Platz gegen den vormaligen Tabellenletzten TuS Knittelsheim wirft die Fußgönheimer in dem Bestreben zurück, frühzeitig den Klassenverbleib zu sichern. „Wir sind im Moment in einer Findungsphase, haben viel im taktischen Bereich gearbeitet. Vielleicht habe ich die Mannschaft auch etwas überfrachtet“, überlegt Trainer Chris Chorrosch, der seit der Rückserie im Amt ist. Vorher sei das Team über die individuelle Klasse einiger Akteure gekommen, die Umsetzung der Vorgaben falle der Mannschaft mitunter noch schwer. Aber das sei ein Prozess, der nicht unerwartet komme. Um das Potenzial freizulegen seien viele Wiederholungen nötig.

Trainer warnt

„Es war nicht alles schlecht am Sonntag, ich habe auch viel Positives gesehen, aber die ersten beiden Tore sind absolut vermeidbar gewesen“, betont der Coach. In Unterzahl nach der Ampelkarte für Innenverteidiger Endrit Leposhtaku habe nach der Pause die Durchschlagskraft gefehlt. Dennoch sei das 0:3 ein Dämpfer, der die Sinne wieder schärfen müsse. Der Abstand zu Rang 13, der möglicherweise der erste Abstiegsplatz ist, beträgt nur noch fünf Punkte. „Ingelheim und Pfeddersheim sind stärker geworden, haben am Wochenende unerwartet gepunktet. Da müssen wir schon aufpassen“, warnt Chorrosch. Er ist aber weiterhin vom fußballerischen Vermögen des ASV überzeugt.

Nach dem Abgang des früheren Kapitäns Jannik Said im Winter zur SG Merxheim/Monzingen, den Chorrosch als Verlust bezeichnet, muss er derzeit in der Offensive improvisieren. Ronny Krause, in den vergangenen Jahren mit seiner Treffsicherheit ein Garant für den Erfolg und aktuell der beste Torschütze der Fußgönheimer, muss noch drei Partien gesperrt pausieren. Dazu fehlten gegen Knittelsheim die Stürmer Kevin Kaspar (Knochenödem) und David Gerner (Schichtarbeit). Auch Justin Klyszcz arbeitet Schicht. Bleibt als zuverlässiger Torschütze nur Salvatore Saito. Nach den beiden herben Niederlagen in Worms (1:5) und gegen Knittelsheim muss der ASV am Sonntag punkten.