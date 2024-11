Siebenmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze: Die Edigheimer Metzgerei Steinmann hat beim diesjährigen Spezialitätenwettbewerb der Fleischer-Innung Süd- und Vorderpfalz zehn Auszeichnungen erhalten – als einzige Metzgerei aus der Region, wie es in einer Pressemeldung des Betriebs heißt. Mit Gold geehrt wurden demnach zwei Saumagenprodukte, über Buche geräucherter Schinkenspeck, Edigheimer Kringel, Schwartenmagen sowie die Blut- und Bratwurst des Hauses. Die naturgereifte Salami und die Pfälzer Leberwurst wurden mit Silber geehrt. Für „hervorragende Leistungen“ wurde der Betrieb, der neben dem Firmensitz in der Bürgermeister-Fries-Straße 32 ein weiteres Geschäft in der Karolinenstraße 21 in Oppau betreibt, mit dem Ehrenpreis der Fleischer-Innung Süd- und Vorderpfalz ausgezeichnet.

Nach eigenen Angaben setzt die Metzgerei einen Schwerpunkt auf traditionelle Handwerkskunst und Regionalität. „Ich bin stolz auf unser Team und die eingereichte Qualität“, wird Inhaber Gerd Steinmann in der Mitteilung zitiert.