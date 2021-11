Wegen nächtlicher Erkundungsbohrungen wird es von Dienstag, 2. November, bis Samstag, 6. November, in den Bereichen der Autobahnkreuze Ludwigshafen und Mutterstadt zu Fahrbahnsperrungen kommen – und zwar täglich von 19.30 Uhr bis 6 Uhr. Umleitungen werden rechtzeitig ausgeschildert, heißt es seitens der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH).

Am Autobahnkreuz Ludwigshafen wird im genannten Zeitraum die Abfahrt von der A650 in Fahrtrichtung Koblenz auf die A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt. Die Umleitung (U1) erfolgt über die Anschlussstelle Ruchheim.

Am Autobahnkreuz Mutterstadt wird im genannten Zeitraum laut DEGES zunächst die Abfahrt von der A61 in Fahrtrichtung Koblenz auf die A65 in Richtung Mutterstadt gesperrt. Hier erfolgt die Umleitung (U1) am Kreuz Mutterstadt. Im nächsten Schritt werde die Abfahrt von der A65 in Fahrtrichtung Landau auf die A61 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Auch hier erfolgt die Umleitung (U1) über das Autobahnkreuz Mutterstadt. Schließlich wird auch die Abfahrt von der A65 in Fahrtrichtung Mutterstadt auf die A61 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Hier soll es eine Umleitung (U1) über die Anschlussstelle Mutterstadt geben.