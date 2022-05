„Ältere Menschen wurden bei der Hilfe für die steigenden Energiekosten einfach vergessen. Das muss geändert werden“, fordern die Arbeitsgemeinschaft 60 plus und die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (Afa) in der SPD. „Es drängt sich hier die Frage auf, ob diese Bürger nur einfach vergessen wurden oder aber man davon ausgeht, dass es Rentnern finanziell so gut geht, dass sie keine Entlastung benötigen. Dies ist mit Sicherheit nicht der Fall“, erklären die Vorsitzende der AG 60 plus, Ingrid Reske, und der Afa-Sprecher im Unterbezirk Vorderpfalz, Holger Scharff. „Wir sind der Auffassung, dass gezielte staatliche Zuschüsse an Teile der Gesellschaft – und eben keine Steuersenkungen, die reiche und arme Verbraucher gleichermaßen entlasten – nur dann sinnvoll sind, wenn für politisch gewollte Verteuerungen zur Lenkungswirkung ein sozialer Ausgleich geschaffen werden muss“, heißt es in einer Stellungnahme. „Für Senioren wäre daher ein an der Höhe der Rente orientierter, gestaffelter Zuschuss eine sozial gerechtere Lösung. Es gibt viele Rentner, für die ein solcher Zuschuss überlebenswichtig wäre“, bilanzieren Reske und Scharff.