Am 25. April wird SPD-Politikerin Ingrid Reske 75. Die ehemalige Stadträtin (1979 bis 2004) ist aktuell Vorsitzende der SPD-AG 60 Plus im Unterbezirk Vorderpfalz und im Bezirk Pfalz. Zudem ist sie Vizevorsitzende im Land sowie Mitglied des Bundesvorstands. „Ingrid Reske ist eine Persönlichkeit, die sich mit großem Engagement, Herzblut, Verlässlichkeit und Bürgernähe seit vielen Dekaden für das Gemeinwohl und unsere sozialdemokratischen Werte einsetzt“, sagt Parteichef David Guthier. Reske ist seit 1971 in der SPD. Beruflich war sie bei der BASF beschäftigt und von 1975 bis 2002 Mitglied des Betriebsrats. Als freigestellte Betriebsrätin war sie für die Bereiche Jugend, Bildung, Chancengleichheit und Verkehrsfragen innerhalb des Gremiums zuständig. Ab 2003 bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben (2007) leitete sie als Geschäftsführerin die BASF-Jobmarkt GmbH. Für ihre kommunalpolitische Arbeit und ihre Verdienste als Stadträtin wurde Reske mit dem Ehrenring der Stadt ausgezeichnet. Ihre Hobbys sind Lesen und Reisen.