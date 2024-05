Der ehemalige Oggersheimer Ortsvorsteher und Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Manfred Vogt, vollendet heute sein 85. Lebensjahr. Von einem Mann, der die Partei jahrelang geprägt hat, sprechen führende Ludwigshafener Genossen.

„Respekt und Anerkennung für sein großes Engagement in vielen Bereichen“ zollen dem Jubilar SPD-Stadtverbandsvorsitzender David Guthier und Gregory Scholz als Chef des Unterbezirks Vorderpfalz. Vogt habe mit hoher Sachkompetenz, Bürgernähe, großem sozialen Engagement und einem realistischen Blick für das Machbare überzeugt, würdigen ihn die beiden Landtagsabgeordneten. Vogts fairer Umgang mit den Menschen werde nicht nur über Parteigrenzen hinaus geachtet und geschätzt, sondern nach wie vor auch innerhalb der Bürgerschaft.

Brückenbauer im Stadtteil

14 Jahre lang, von 1979 bis 1993, war Vogt Ortsvorsteher von Oggersheim. Er verstand sich als Brückenbauer innerhalb des Stadtteils, auch für Vereine und Institutionen. Dem Stadtrat gehörte Vogt von 1984 bis 1999 an. 1989 wurde er zum Fraktionsvize gewählt und übernahm ein Jahr später als Nachfolger von Edwin Grimm den Vorsitz.

„Mit großem Geschick und hohem Verantwortungsbewusstsein“, betonen Guthier und Scholz, habe er diese Fraktion in schwierigen Zeiten geführt. Der Wechsel im Amt des Oberbürgermeisters 1993 zählte ebenso dazu, wie die damalige Koalition mit den Grünen, die er über so manche Hürde gebracht habe. 1997 gab Vogt den Fraktionsvorsitz an Hans-Joachim Weinmann ab.

Vogt war unter anderem Mitglied im Haupt-, Personal-, Bau- und Grundstücks- sowie im Umweltausschuss und saß in den Aufsichtsgremien der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft und des Klinikums. Beruflich war Vogt als Diplom-Ingenieur bei den Technischen Werken (TWL) tätig. Er war Abteilungsleiter der Gas- und Wasserversorgung und rückte 1985 in den Vorstand des Unternehmens auf. 1990 wurde er zum Technischen TWL-Vorstand bestellt. Ferner war er Technischer Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Ludwigshafen GmbH und der Rhein-Haardt-Bahn GmbH. Ende August 2001 ging Vogt auf eigenen Wunsch in den Ruhestand.