Nach SPD-Angaben ist Ingrid Reske aus Ludwigshafen, Regionalvorsitzende in der Pfalz und Unterbezirksvorsitzende in der Vorderpfalz von SPD 60plus, im Oktober bei der Bundeskonferenz in Berlin zu einer von drei stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt worden. Reske wurde 2017 erstmals in den Bundesvorstand gewählt und ist seit dieser Zeit dessen Mitglied. Reske engagiere sich in vielen weiteren Gremien der Seniorenarbeit und stehe diesen mit Rat und Tat zur Seite. „Ich arbeite weiter mit ganzer Kraft für Seniorinnen und Senioren und auch für die kommende Generation der Rentnerinnen und Rentner. Bei der kommenden Digitalisierung müssen wir darauf achten, dass wir die älteren Menschen am gesellschaftlichen Leben nicht abhängen“, so Reske. Die frühe Physiklaborantin bei der BASF ist am 25. April 1947 in Ludwigshafen geboren.