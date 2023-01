Die Spendenaktion der Sparkasse Vorderpfalz ist abgeschlossen: 78 Vereine aus Speyer, Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis konnten einen Energiekostenzuschuss in Form einer Geldspende in Empfang nehmen. Im November hatte die Sparkasse einen Spendentopf in Höhe von 50.000 Euro ausgelobt, um die von den steigenden Energiepreisen unter Druck geratene ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen.

Das enorme Echo hat die Sparkasse überrascht: „Bereits in den ersten drei Tagen der zweiwöchigen Aktion lagen uns 80 Einsendungen vor.“, teilte Vorstandsvorsitzender Thomas Traue mit. Jeweils zwischen 400 und 1500 Euro sind an die Gewinnervereine überwiesen worden.