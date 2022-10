Der Verwaltungsrat der Sparkasse Vorderpfalz hat die Verträge des Vorstandsvorsitzenden Thomas Traue (60) und des Vorstandsmitglieds Ulli Sauer (48) frühzeitig um weitere fünf Jahre verlängert. Den Gesamtvorstand komplettiert Oliver Kolb (46), dessen Vertrag bereits Ende letzten Jahres ebenfalls um fünf Jahre verlängert wurde.

Vorstandschef Thomas Traue ist bereits seit 2006 bei der Sparkasse Vorderpfalz Mitglied des Vorstands. Der gebürtige Hannoveraner lebt in Ludwigshafen und stieg 2018 zum Vorsitzenden auf. Ulli Sauer wurde 1974 in Ulm an der Donau geboren. Der 48-jährige Diplom-Betriebswirt Ulli Sauer hat seine Karriere 2000 bei der Kreissparkasse Göppingen begonnen und verantwortet seit vier Jahren das Vorstandsressort Firmenkunden und Private Banking der Sparkasse Vorderpfalz. Er stammt aus Ulm. Das Vorstandstrio komplettiert Oliver Kolb. Der 46-jährige Diplom-Betriebswirt hat seine Karriere 1996 bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen begonnen. Seit fünf Jahren verantwortet er das Vorstandsressort Privatkunden der Sparkasse Vorderpfalz.

Geschäft wächst, Ertrag schrumpft

Mit der Verlängerung der Verträge herrscht Kontinuität an der Spitze der größten Sparkasse in Rheinland-Pfalz, die sich wie alle Banken in einem schwierigen Fahrwasser befindet. Die Sparkasse Vorderpfalz verzeichnete im vergangenen Jahr eine Bilanzsumme von 5,6 Milliarden Euro. Während das Geschäft gewachsen ist, schrumpfte der Ertrag, was vor allem an der europäischen Geldmarktpolitik und den niedrigen Zinsen lag. Dennoch zeigten sich die Vorstände mit der Geschäftsentwicklung zufrieden und sprachen von einem „soliden Ergebnis.“

Vor allem das Wertpapiergeschäft, die Vergabe von Krediten an Privatkunden und Zuwachs bei den Spareinlagen sorgten dafür, dass die Bilanzsumme gestiegen ist. Doch der Langzeitvergleich zeigt, dass der „Kuchen“ kleiner wird: Als die Kreditinstitute aus Ludwigshafen, Schifferstadt, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis Mitte 2013 zur Sparkasse Vorderpfalz fusionierten, lag die Bilanzsumme noch bei 6 Milliarden Euro. Die Gewinne sind geschrumpft. Dies liegt vor allem an der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Zins praktisch abgeschafft hat. Daher lässt sich mit dem klassischen Sparkassen-Geschäftsmodell – das Geld von Sparern anzulegen und Hausbau zu finanzieren – weniger verdienen.