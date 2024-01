Die Sparkasse Vorderpfalz spendiert fünf Euro für jedes Jugendsportabzeichen. Schulen und Sportvereine in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis können für jede im Jahr 2023 erfolgreich absolvierte Leistung eine Förderung beantragen.

Der Obolus geht direkt an die Schulen oder Sportvereine, in denen das Jugendsportabzeichen abgelegt wurde, informiert die Sparkasse. Er kann beispielsweise für die Anschaffung neuer Sportgeräte genutzt werden. Dafür müssen die Schulen und Sportvereine, in denen die Jugendsportabzeichen erworben wurden, sich bis spätestens 31. März online auf der Webseite der Sparkasse Vorderpfalz registrieren. Die Auszahlung der Spenden erfolgt ab kommenden September.

Für Sportabzeichen begeistern

„Mit unserer jährlichen Initiative möchten wir junge Menschen für das Sportabzeichen begeistern und gleichzeitig die teilnehmenden Schulen und Sportvereine finanziell unterstützen“, erklärte Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz. „Diese Förderung liegt uns am Herzen, denn Sport fördert Gemeinschaft und verbindet Menschen.“ Traue ermutigte zur Registrierung, um von der Förderung zu profitieren. Als öffentlich-rechtliche und regional verankerte Sparkasse setze sie sich seit Jahren für Sport und Bewegung in der Region ein.

Noch Fragen?

www.sparkasse-vorderpfalz.de/jugendsportabzeichen