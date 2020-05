Die Sparkasse Vorderpfalz öffnet am Mittwoch, 6. Mai, vier weitere zuletzt wegen der Corona-Vorkehrungen geschlossene Filialen wieder für den Publikumsverkehr. In Speyer kommt die Geschäftsstelle Im Erlich 43 hinzu, sodass es mit der Hauptstelle in Mitte, der Geschäftsstelle in Nord und nun auch in West wieder Anlaufstellen gibt. 20 Filialen des Ludwigshafener Instituts sind somit geöffnet, etwas mehr als die Hälfte bleiben vorerst geschlossen, wie dieses mitteilt. Auch Ludwigshafen-Süd, Bobenheim-Roxheim und Böhl-Iggelheim sind dann für Kunden wieder zugänglich. Es müssten strenge Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. „In den 16 Geschäftsstellen, die während der vergangenen Wochen für den Publikumsverkehr geöffnet waren und weiterhin sind, haben unsere Vorkehrungen gut funktioniert“, so Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse. Die Kunden würden aber weiterhin gebeten, bevorzugt digitale und telefonische Zugangswege zur Sparkasse zu nutzen. Das Dialog-Center sei montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter Telefon 0621 59920 erreichbar.