Die gestiegenen Energiekosten gefährden zunehmend die Arbeit der vielen Vereine und Initiativen im gemeinnützigen Bereich. Die Sparkasse Vorderpfalz möchte hier kurzfristig und unbürokratisch unterstützen. „Wir haben uns dazu entschlossen, ein Spendenpaket in der Gesamthöhe von 50.000 Euro zu schnüren. Diesen Betrag möchten wir als Energiekostenzuschuss an gemeinnützige Vereine in unserem Geschäftsgebiet verteilen“, sagt Vorstandsvorsitzender Thomas Traue. „Wir stehen seit jeher als verlässlicher Partner an der Seite der Vereine. Nach unseren Corona-Hilfen in den vergangenen Jahren möchten wir auch hinsichtlich der Energiepreissituation Flagge zeigen und einen Beitrag zum Fortbestand der wichtigen ehrenamtlichen Arbeit leisten.“

Einzelbeträge werden verlost

Aus dem Gesamtbudget werden Einzelbeträge in Höhe von bis zu 2000 Euro unter allen gemeinnützigen Vereinen aus Speyer, Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis verlost, die Kunde der Sparkasse sind und eine entsprechende Anfrage über das Teilnahmeformular auf der Webseite stellen. Teilnahmeschluss ist der 7. Dezember. Die Auszahlung der Spenden an die Gewinner erfolgt im Dezember, eine Spendenbescheinigung muss dem Institut zufolge dann innerhalb von vier Wochen nach Auszahlung eingereicht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das digitale Teilnahmeformular ist zu finden unter https://spk-vorderpfalz.mpro-sparkasse.de/p/energie-fuer-vereine, weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es auf www.sparkasse-vorderpfalz.de.