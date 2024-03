Die Sparkasse Vorderpfalz hat eine Spende in Höhe von 66.100 Euro für die Schuldnerberatungsstellen in ihrem Geschäftsgebiet bereitgestellt hat. Diese Hilfe ermöglicht es Menschen in finanzieller Not, kompetente Beratung und Lebenshilfe zu erhalten und somit ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern.„Es ist uns ein Herzensanliegen, unsere Verantwortung als regional verwurzeltes Finanzinstitut wahrzunehmen und den Verbraucherschutz sowie die Schuldnerberatung nachhaltig zu unterstützen“, betont Oliver Kolb vom Vorstand. Die Schuldnerberatungsstellen in Ludwigshafen werden mit 41.440 Euro unterstützt, 24.700 Euro fließen nach Speyer und in den Rhein-Pfalz-Kreis.

„Wichtige Anlaufstelle“

„Institutionelle Schuldnerberatung ist ein bedeutender Bestandteil des Verbraucherschutzes. Sie bietet Menschen in finanzieller Notlage eine wichtige Anlaufstelle, um Beratung und Lebenshilfe zu erhalten“, erklärt Kolb. „Unser Ziel ist es, den Menschen in der Region auch in schwierigen finanziellen Situationen ein verlässlicher Partner zu sein und sie auf ihrem Weg zu nachhaltigen Lösungen zu begleiten.“

Neben der direkten Unterstützung von Schuldnerberatungsstellen legt die Sparkasse Wert auf Prävention. Bei jeder Kreditvergabe werde eine umfassende und verantwortungsvolle Beratung durchgeführt, die die finanzielle Belastbarkeit des potenziellen Kreditnehmers berücksichtige.

„Wir sehen es als unsere Verantwortung an, unsere Kunden vor möglichen finanziellen Risiken zu schützen und sie bei der sicheren Nutzung von Krediten zu unterstützen“, so Kolb. Die Sparkasse setze sich ferner für eine umfassende finanzielle Bildung ein. In Zusammenarbeit mit dem Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe „Geld und Haushalt“ würden Infos zu Finanzthemen bereitgestellt. Mehr dazu im Netz unter www.geldundhaushalt.de.