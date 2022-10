Institutionelle Schuldnerberatung ist heute ein fester und wichtiger Bestandteil des Verbraucherschutzes. Menschen in finanzieller Notlage erhalten dort kompetente Beratung und Lebenshilfe. Mit einer Spende von insgesamt 66.105 Euro unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz die Schuldnerberatungsstellen in ihrem Geschäftsgebiet. Wie in den Vorjahren werde damit die Arbeit der Schuldnerberater in Ludwigshafen (43.830 Euro), Speyer (6075) und dem Rhein-Pfalz-Kreis (16.200) gefördert. Die Sparkassen leisten nach eigenen Angaben als einzige Bankengruppe einen Beitrag zur Finanzierung der Schuldnerberatung. Dabei seien sie – gemessen an ihrem Marktanteil – deutlich seltener als andere Kreditinstitute Gläubiger überschuldeter Haushalte.

Vor der „Schuldenfalle“ bewahren

Dem Problem der Überschuldung begegne die Sparkasse Vorderpfalz nicht nur durch die aktive Unterstützung von Beratungsstellen, sondern auch durch Präventionsmaßnahmen, mit dem Ziel, Kunden vor der „Schuldenfalle“ zu bewahren. So gehe beispielsweise jeder Kreditvergabe eine ausführliche und verantwortungsvolle Beratung voraus, die speziell die finanzielle Belastbarkeit des potenziellen Kreditnehmers berücksichtige.

Weitere Informationen zu Finanzthemen gibt es auch beim Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe „Geld und Haushalt“. Im Internetportal unter www.geldundhaushalt.de finden sich Bestellmöglichkeiten für Broschüren und Planungshilfen sowie Online-Angebote. Die Ratgeber von „Geld und Haushalt“ sind für alle Bürger sowie gemeinnützige Einrichtungen kostenfrei, teilt die Sparkasse Vorderpfalz mit.