Die Fassade, die Haut eines Gebäudes, kann vieles sein: betonglatt oder voller verschnörkelnder Ornamente. Einfach und schlicht – oder stark repräsentativ. Monument einer blühenden Vergangenheit oder kühnes Statement für einen Schritt in die Zukunft. Mit dem digitalen Diskurs „Alles nur Fassade?“ widmet sich der Verein MOFA (Mannheims Ort für Architektur) der Fülle an Gebäudehüllen in den Quadraten.

Für Claudia Schmidt war es fast schon eine Bewusstseinserweiterung. Als Architektin hat sie für gewöhnlich Form und Inhalt einzelner Gebäude