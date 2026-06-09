Der Fix-Hof in Rödersheim-Gronau stellt sich zum Tag der Artenvielfalt vor. Hof-Betreiber Klaus Fix lädt am Sonntag, dem 14. Juni zu einer Führung über die Anbauflächen in Rödersheim ein. Er stellt dabei den Hof und das Anbaukonzept der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) vor und zeigt die einzelnen Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz auf. Die Führung ist kostenlos, sie beginnt um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Sportgelände SpVgg Rödersheim an der K20 (Ortsausgang Rödersheim Richtung Gönnheim). Das Ende der Veranstaltung ist für 17.30 Uhr angesetzt. Der Fix-Hof bittet um vorherige Anmeldung per Mail an hof@solawi-fixhof.de.