Die Skatenight ist am 8. Mai in ihre 25. Saison gestartet. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, treffen sich Hunderte Skater am Hauptbahnhof zur nächsten Tour. Frank Geller hat mit Bernhard Miller, dem Sprecher des ausrichtenden Vereins Rhein-Neckar-Skater, über die Pläne zum Jubiläum, Baustellen im Stadtgebiet und verrückte Perücken gesprochen.

Herr Miller, wie lief der Auftakt zur diesjährigen Skatenight-Saison?

Prima, mit rund 150 Teilnehmern bei der ersten Veranstaltung sind wir sehr zufrieden. Im Laufe