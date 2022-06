Ende April wurden am BASF-Standort Ludwigshafen Anlagen für die gesetzlich in regelmäßigen Abständen vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen abgestellt. Beim Anfahren der Anlagen kann es daher ab 9. Juni bis Ende des Monats im Werksteil Nord zu Fackeltätigkeiten kommen. Diese können mit sichtbarem Feuerschein und Lärmbelästigungen verbunden sein, informiert der Chemiekonzern.

Betriebsunterbrechung mit Folgen

Kurz nach Mitternacht ist es am 8. Juni bereits zu einer Betriebsunterbrechung in einer Anlage im Werksteil Nord gekommen. Die Sicherheitssysteme reagierten wie vorgesehen, überschüssiges Gas sei verbrannt worden, so das Unternehmem. Dabei sei es zu einer Fackeltätigkeit gekommen, die bis in die Morgenstunden andauerte. Die zuständigen Behörden seien verständigt worden. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis. Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am BASF-Standort in Ludwigshafen findet man unter basf.com/fackel.