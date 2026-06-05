Eine 20-Jährige ist am Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Oststadt von einem unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau gegen 14.40 Uhr in der Kolpingstraße zu Fuß in Richtung Nationaltheater unterwegs, als sich ihr von hinten ein Mann näherte und ihr an die Hüfte und das Gesäß griff. Die junge Frau reagierte laut Polizei besonnen: Sie bemerkte den Übergriff umgehend, drehte sich um und setzte sofort einen Notruf ab. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab und flüchtete zu Fuß in Richtung des unteren Luisenparks.

Der Täter soll dunkle Haare und einen kurzen Stoppelbart haben, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank sein. Er trug eine schwarze Hose sowie ein graues T-Shirt und hatte einen dunkelblauen Rucksack der Marke Puma mit weißer Aufschrift dabei. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Identität des Täters machen können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.