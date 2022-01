Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind dem Kreisgesundheitsamt zufolge in Ludwigshafen 375 Menschen an oder mit dem Virus gestorben, 261 verloren im Rhein-Pfalz-Kreis ihr Leben. Fast 22.000 Menschen haben sich in der Stadt seither mit dem Virus infiziert, knapp 16.000 sind es im Landkreis.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Behörde, zu der auch Frankenthal und Speyer zählen, gab es bisher 819 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 und fast 50.000 Infektionen. 514 neue Infektionsfälle meldete das Amt am Dienstag für Ludwigshafen, 374 für den Kreis, 142 für Speyer und 97 für Frankenthal. Aktuell gibt es in Ludwigshafen 3292 Infizierte, 2560 sind es im Kreis, 1094 in Speyer, 907 in Frankenthal.

Unter-20-Jährige besonders betroffen

Die hochansteckende Omikron-Variante sorgt bei den Corona-Neuinfektionen weiterhin für hohe Zahlen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldete am Dienstag für Ludwigshafen eine Inzidenz von 704,7 Infektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Im Kreis lag der Wert bei 611,3. Eine deutliche Steigerung gegenüber Sonntag (605/544,7), nachdem am Montag keine Werte ans LUA übermittelt worden waren. Bei den Unter-20-Jährigen ist der Wert am höchsten mit Werten von jeweils über 1050. In Speyer und Frankenthal liegen diese unter 900.

Die Lage im Land

In Rheinland-Pfalz gab es dem LUA zufolge am Dienstag 6569 neue bestätigte Corona-Fälle, sechs weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 716,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 672). Pro 100.000 geimpften Personen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 391,8 (Vortag: 371,7), pro 100.000 ungeimpften Personen liegt sie bei 1579,4 (Vortag: 1465). Die landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,28 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,84). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz aktuell bei 95,1 Prozent.