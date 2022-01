Laut Kreisgesundheitsamt ist heute die Übermittlung der Corona-Fallzahlen an das Landesuntersuchungsamt nicht möglich gewesen. Der automatisierte Transfer sei fehlgeschlagen, man arbeite an der Behebung des Problems. Die am Montag vom Landesuntersuchungsamt für Ludwigshafen, den Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal und Speyer genannten Inzidenzwerte seien deshalb nicht korrekt und zu niedrig. Landesweit wird die Sieben-Tages-Inzidenz aktuell mit 672,0 angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 371,7 pro 100.000 geimpften Personen und bei 1465,0 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,84 pro 100.000 Einwohner (5,32).

Nach einer spontanen Impfmöglichkeit können Interessierte in Ludwigshafen derzeit während der Betriebszeiten des Landesimpfzentrums in der Walzmühle fragen. Eine Impfung mit Anmeldung findet am Mittwoch, 26. Januar, in der Praxis Dr. Pfrengle & Kollegen in der Salzburger Straße 15 statt. Von 14 bis 18 Uhr sind hier für Personen ab zwölf Jahren sowohl Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Dafür stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Anmeldung unter Telefon 0621 533033 oder per E-Mail an impfen-pfrengle@gmx.de.