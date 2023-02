Bierfässer sind in den Kabinen bereits befördert worden – und auch Monteure haben schon mal Platz darin genommen. So einige Tests hat die Seilbahn, die den Hauptschauplatz der Bundesgartenschau mit dem Luisenpark verbinden wird, also hinter sich. Die richtigen Passagiere müssen sich noch ein wenig gedulden, um bei der Fahrt über den Neckar die Aussicht zu genießen. Alles zu dem spektakulären Transportmittel lesen Sie hier.