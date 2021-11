Wegen eines Schwertransports wird die L523 entlang der BASF in Richtung Worms in der Nacht von Freitag, 12. November, auf Samstag, 13. November, gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich vom Übergang Brunckstraße/Friesenheimer Straße bis zum BASF-Tor 11. Der Transport bewegt sich vom Landeshafen am Hansenbusch entgegen der Fahrtrichtung auf der L523 über die Brunckstraße. Die Verkehrsbeeinträchtigungen werden laut Stadt voraussichtlich am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr beendet sein. Während der Sperrung ist in diesem Abschnitt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.