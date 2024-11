Ersatzgeschwächt unterlag der TTV Mutterstadt im Kellerduell der Ersten Pfalzliga und findet sich auf dem letzten Platz wieder. Auch der TTC Oggersheim II rutschte nach zwei Niederlagen am Doppelspieltag ans Tabellenende der Verbandsoberliga ab.

„Mit gleich drei angeschlagenen Spielern und einem krankheitsbedingten Ausfall ging es für uns nach Winnweiler“, beklagt Frank Schulz die geschwächte Aufstellung seines TTV Mutterstadt beim TTC Winnweiler. Durch eine knappe 7:9-Niederlage im Kellerduell rutschte Mutterstadt auf den letzten Tabellenrang ab.

Dabei ging der TTV nach den Eingangsdoppeln zunächst 2:1 in Führung. „Glänzend aufgelegt, trotz Erkältung, sorgte Sandro Siegmund sogar dafür, dass der knappe Vorsprung im starken vorderen Paarkreuz hielt“, erzählt Schulz. Der ebenfalls angeschlagene Karl-Heinz Klapper erhöhte auf 4:2, ehe der Gegner mit sechs Siegen in Folge davonzog.

Aufsteiger ist Letzter

„Hinten geriet die Partie in Schieflage“, ärgert sich der gleichermaßen kränkelnde TTV-Kapitän über die Pleitenserie. Klapper, Schulz und Ersatzspieler Steffen Nikolaus, der für Harald Schmitz eingesprungen war, retteten Mutterstadt noch ins Entscheidungsdoppel, das Siegmund und Rolf Ludwig allerdings in vier Sätzen verloren.

Am Doppelspieltag der Verbandsoberliga unterlag der TTC Oggersheim II beim Tabellenzweiten TV Colgenstein-Heidesheim und dem Spitzenreiter TTV Edenkoben jeweils 4:9. In beiden Partien gewannen Pascal Mayer, David Bortt und Moritz Först je ein Einzel. Gegen Colgenstein-Heidesheim war zudem Baraa Alameen erfolgreich; im Duell mit Edenkoben punktete zusätzlich das Doppel aus Pascal Mayer und Maximilian Huber. Nach den beiden Niederlagen findet sich der Aufsteiger nun am Tabellenende wieder.

Beim Tabellenzweiten der Oberliga Südwest, RSV Klein-Winternheim, verlor der TTC Oppau deutlich 2:8. Lediglich Andreas Czech und Marco Buchert sorgten für zwei Punkte.